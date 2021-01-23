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Москва

Ученые выявили у организма «память» к коронавирусам 

ИА Regnum и ещё 1 17 минут назад
Те коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел в прошлом, помогут иммунной системе организма в борьбе с SARS-CoV-2. Такие выводы содержатся в исследовании группы американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, результаты которого 23 января обнародованы на сайте Cell Reports Medicine.
Ученые провели изучение иммунного ответа организма на несколько коронавирусов — MERS-CoV и SARS-CoV-1, и четырех коронавирусов, не являющихся смертельными, реакция на которые напоминает простуду. В результате этого выяснилось, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, появившихся от уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.

«А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», — уточнил один из авторов исследования, инфекционист Джон Алтин и добавил, что указанные антитела могут «связываться» с элементами нового коронавируса, а ответ иммунитета — получить «помощь» от контактов с другими штаммами вируса.

Отмечается, что полученные результаты данного исследования могут помочь в разработке новых методов диагностики и лечения COVID-19, и оценить эффективность плазмы выздоравливающих, а также создать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его штаммов.
Кроме того, как отмечают исследователи, эта информация может помочь объяснить, почему у части людей наблюдаются легкие симптомы нового заболевания или его бессимптомное протекание, а у других — тяжелая форма, госпитализация и даже летальный исход.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее рекомендации по вакцинации от COVID-19 изменил без объявления Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), разрешив пациентам проводить прививку разными вакцинами.
ИА Regnum: последние новости
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Наука и техника , Видео
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