Загрязнение воздуха в Пекине в разы превысило норму ВОЗ 

"По данным на 10:00 по местному времени, средняя концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, в столице Китая составила 189 микрограмм на кубометр. В некоторых районах города этот показатель достиг 197 микрограмм на кубометр при максимально допустимом значении в 25 микрограмм на кубометр", — приводит подробности ТАСС.