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Загрязнение воздуха в Пекине в разы превысило норму ВОЗ 

Российская Газета и ещё 1 39 минут назад
Загрязнение воздуха в Пекине в разы превысило норму ВОЗ
Фото: iStock
Специалисты пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды сегодня, 23 января, зафиксировали превышение установленных Всемирной организацией здравоохранения норм загрязнения воздуха.

"По данным на 10:00 по местному времени, средняя концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, в столице Китая составила 189 микрограмм на кубометр. В некоторых районах города этот показатель достиг 197 микрограмм на кубометр при максимально допустимом значении в 25 микрограмм на кубометр", — приводит подробности ТАСС.

Согласно прогнозам, качество воздуха в китайской столице улучшится во вторник, 26 января. Автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия — основные источники смога в Китае.
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Наука и техника , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Китай , Пекин
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