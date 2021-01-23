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Археологам удалось найти захоронения викингов с помощью рентгеновских лучей 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Захоронения викингов удалось найти с помощью рентгеновских лучей
Фото: pixabay.com
При археологических работах в Норвегии были найдены следы 15 курганов времен викингов, а также уникальная могильная лодка древнего народа. Открытие удалось сделать благодаря использованию технологии сканирования георадаром.
Исследуемое поле было просвечено рентгеновскими лучами, что позволило обнаружить захоронения без проведения раскопок. Специалисты отметили, что курганы оказались очень крупными, а один из них, возможно, может быть одним из самых больших курганов, встреченных в регионе. Об этом пишет «Express».
Характер возведенных гробниц, вероятнее всего, свидетельствует о высоком статусе захороненных в них людей. На местности также были зафиксированы около 1200 ям различного размера, говорящих об активной деятельности людей, производимой в этом районе. Помимо этого на месте обнаружились 32 овальные канавы, точное назначение которых пока не известно.
Ранее в Норвегии были найдены руины 1200-летнего языческого храма викингов. Постройка могла быть уничтожена в XI веке, во время активного распространения христианства на территории.
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Наука и техника , Норвегия
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