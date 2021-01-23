Пациенты с болезнями желудка уязвимы перед коронавирусом 

Проблемы с верхним отделом желудочно-кишечного тракта могут стать причиной дополнительной уязвимости людей перед заражением коронавирусом, утверждают учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Если здоровый человек съест необработанный продукт, на котором будет вирус, с ним, скорее всего, ничего не случится, потому что заразу убьёт желудочный сок, объяснили медики в журнале Gastroenterology.

Но с пациентами, у которых есть проблемы с выработкой желудочного сока, могут быть проблемы. Например, у людей с рефлюксной болезнью кислота попадает в пищевод, образуя изжогу и повреждая стенки пищевода. Из-за этого рано или поздно его клетки становятся похожими на клетки кишечника. А вот они уже восприимчивы к коронавирусу.