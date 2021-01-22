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На смену iPhone: Apple выпустит свою первую VR-гарнитуру 

Газета.Ru 36 минут назад
Первая VR-гарнитура от Apple должна выйти уже в следующем году, и в будущем она сможет заменить собой iPhone, сообщает Bloomberg. Однако компания уже столкнулась с некоторыми трудностями еще на этапе разработки гаджета. Что будет собой представлять новый аксессуар от Apple и как он повлияет на мобильную индустрию — в материале "Газеты.Ru".
Apple собирается выпустить свою первую VR-гарнитуру. Релиз аксессуара должен произойти в 2022 году, сообщает Bloomberg.
Apple уже давно изучает VR— и AR-технологии и девайсы [виртуальная и дополненная реальность соответственно]. Так, в 2020 году компания добавила новые датчики LiDAR в iPhone 12 Pro. Благодаря этому, смартфон лучше подготовлен к выполнению задач, предусматривающих использование дополненной реальности.
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Сообщается, что владельцы VR-шлема от Apple смогут играть в видеоигры, смотреть ролики и переписываться в чатах. Известно, что гарнитура будет работать от батареи, как и Oculus Quest от Facebook, и не потребует игровой консоли, как PSVR от Sony PlayStation. Продукт Apple будет намного дороже, чем его конкуренты, стоимость которых ниже $1000 [около 75 тыс. руб.].
Это может означать то, что первая VR-гарнитура от Apple не будет рассчитана на широкого потребителя.
Во-первых, согласно источникам, на которые ссылается Bloomberg, компания будет продавать гарнитуру в розничных магазинах по одной штуке в день. Это значит, что продукт будет относиться к таким высокопроизводительным устройствам Apple, как Mac Pro, цена на который начинается от $6000 [450 тыс. руб.].
Во-вторых, VR-гарнитуры — достаточно новая технология, которая еще не получила значимой поддержки среди основной массы потребителей.
Как сообщает портал, основное внимание компании при разработке гарнитуры уделяется созданию прототипа, который в конечном итоге приведет к созданию пары более компактных AR-очков, которые должны стать гораздо более популярными. Кроме того, как ранее сообщали СМИ, такие очки в будущем могут полностью заменить традиционные смартфоны.
Однако компания может может столкнуться с некоторыми препятствиями еще до релиза аксессуара.
Производители оборудования в сфере VR и AR часто говорят о возможном создании устройства похожего на классические очки, но это — сложная задача, и пока с ней не справилась ни одна компания.
Так, в 2013 году началось тестирование смарт-очков Google Glass, которые должны были привнести дополненную реальность в широкие массы. Однако проект провалился из-за того, что журналистам был представлен «сырой» прототип. Очки грелись, их автономность оставляла желать лучшего, да и внешний вид не сильно устраивал владельцев. Была опубликована масса негативных отзывов, в результате чего очки не пользовались спросом среди покупателей после старта продаж.
Еще одной причиной провала является неготовность рынка к внедрению дополненной реальности в повседневный обиход. Только в конце прошлого года компании активно начали внедрять дополненную реальность в смартфоны, но сам процесс идет довольно медленно и среди широких масс воспринимается скорее как развлечение на один-два дня, чем серьезный инструмент с большими возможностями.
Помимо попытки обуздать новую технологию, которая все еще развивается, Apple также сталкивается с проблемами на этапе разработки.
Сообщается, что компоненты, используемые в гарнитуре, включают в себя мощные микросхемы, дисплеи с высоким разрешением и вентилятор для охлаждения гарнитуры, что делает его достаточно тяжелым для длительного ношения на голове.
Также возникает вопрос о том, будет ли эта гарнитура пользоваться спросом на рынке.
В 2019 году президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, Кристиано Амон заявил о том, что к 2021 году телефоны отойдут на второй план. По его словам, грядущее распространение 5G сделает телефоны неактуальными, а им на смену придут смарт-очки, которые подойдут для ежедневного использования. Намерения Apple в отношении выпуска VR— и AR-гарнитур частично подтверждают теорию Амона, так что в скором будущем стоит ожидать аналогичных анонсов и от других крупных IT-компаний.
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Наука и техника , Видео , Статьи , Apple , Qualcomm , Google , Газета.Ru , Bloomberg
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