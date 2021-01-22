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Apple похоронит iPhone SE и iPhone 6s 

Lenta.ru и ещё 3 33 минуты назад
Apple похоронит iPhone SE и iPhone 6s
Фото: РИА Новости
Популярный iPhone SE не получит iOS 15. Об этом со ссылкой на собственного источника в Apple сообщает французское издание iPhoneSoft.
По данным инсайдера, занимающегося разработкой iOS 15, Apple решила прекратить поддержку iPhone SE, 6s и 6s Plus. Также специальную модификацию новой версии операционной системы — iPadOS 15 — не получат планшеты iPad mini 4, iPad Air 2 и iPad 5. Источник подытожил, что компания собирается похоронить iPhone SE спустя пять лет после его выпуска.
Судя по всему, iOS 15 будет доступна на iPhone 7, 7 Plus и более новых устройствах. Также операционную систему получат устройства линейки iPad Pro, все планшеты Apple, начиная с iPad Air 3, iPad 5 и iPad mini 5. Кроме того, новая версия ОС появится на iPod touch седьмого поколения и более новых плеерах.
Выход первой бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 запланирован на июнь 2021 года. Вероятнее всего, ранняя модификация ОС появится после конференции WWDC. Релиз стабильных версий операционных систем для смартфонов и планшетов Apple состоится осенью.
Вышедший в марте 2016 года iPhone SE одно время считался самым популярным смартфоном в России и мире. Аппарат получил 4-дюймовый экран, чип Apple A9, от 16 гигабайт встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Весной 2020 года Apple представила обновленную версию SE.
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Наука и техника , Apple
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