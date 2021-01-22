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В России резко выросли продажи блоков питания для смартфонов Apple 

Секрет Фирмы 54 минуты назад
В России резко выросли продажи блоков питания для Apple
Фото: Pixabay
В России резко выросли продажи адаптеров питания для смартфонов Apple на фоне отказа корпорации от их поставки в комплектах с устройствами.
Apple изменила комплектации смартфонов в октябре одновременно с выходом iPhone 12, убрав из коробок зарядные устройства и наушники. Тогда в компании заявили, что соответствующее решение было продиктовано заботой об экологии. Вскоре этому примеру последовали такие бренды, как Samsung и Xiaomi.
В итоге в ноябре-декабре 2020 года продажи блоков питания от Apple увеличились на 510% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков розничной сети МТС.
Согласно данным компании, в 2020 году в России в общей сложности продали 4 млн проводных адаптеров для всех моделей смартфонов на сумму 3 млрд рублей. Также аналитики сообщили, что за последний год в стране на 20% выросла средняя стоимость зарядок, составив 750 рублей.
По мнению экспертов, потребители покупали новые адаптеры, чтобы в том числе перепродать в комплекте с ними свой старый гаджет. Также на рост продаж повлиял выход новых блоков питания с поддержкой быстрой зарядки.
Издание привело статистику продаж других ретейлеров. Wildberries увеличила продажи зарядных блоков в ноябре-декабре на 344% в годовом выражении. Продажи комплектов зарядок, которые включают зарядный блок и кабель, выросли на 411%, а оригинальных адаптеров Apple в «М. Видео» и «Эльдорадо» в ноябре-декабре — примерно в 3,5 раза.
Помимо этого, в России стали больше покупать беспроводные зарядки. В ноябре-декабре у Wildberries их продажи выросли на 232% в годовом выражении, у «Ситилинка» — на 95%. «Связной» увеличил продажи в десять раз в количестве и в семь раз в выручке, сообщил изданию вице-президент по закупкам и развитию ретейлера Михаил Догадин.
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Наука и техника , МТС , Apple , М.Видео
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