Характеристики Huawei Mate X2 утекли в сеть до анонса

С момента анонса первого складного смартфона, Samsung успел выпустить немало устройств в данном сегменте. Huawei же остановилась лишь на двух аппаратах: Huawei Mate X и Xs. Но, по всей видимости, уже совсем скоро нас ждёт новый складной смартфона от китайского ИТ-гиганта — в сеть утекли характеристики Huawei Mate X2 до официального анонса девайса.

К сожалению, до сих пор нет точной информации, когда именно ждать новинку. Но зато, если верить данным инсайдера, уже сейчас известно, что смартфон получит 8,01-дюймовый внешний и 6,45-дюймовый основной экраны, сообщает SlashGear. При этом основная камера получит 50 Мп модуль, а в основу смартфона ляжет процессор Kirin 9000. Ёмкость аккумулятора Huawei Mate X2 составит 4400 мАч, будет и поддержка быстрой проводной зарядки на 66 Вт.

Напомним, что первое поколение Huawei Mate X получило отличный от Samsung Galaxy Fold механизм открытия. Судя по последним данным, второе поколение китайского смартфона всё же «подсмотрит» у корейского аналога, как реализовывается процесс раскрытия.