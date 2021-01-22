Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Характеристики нового складного флагмана Huawei Mate X2 утекли в сеть до анонса 

Ferra.ru 2 часа назад
Характеристики Huawei Mate X2 утекли в сеть до анонса
Фото: Ferra.ru
С момента анонса первого складного смартфона, Samsung успел выпустить немало устройств в данном сегменте. Huawei же остановилась лишь на двух аппаратах: Huawei Mate X и Xs. Но, по всей видимости, уже совсем скоро нас ждёт новый складной смартфона от китайского ИТ-гиганта — в сеть утекли характеристики Huawei Mate X2 до официального анонса девайса.
К сожалению, до сих пор нет точной информации, когда именно ждать новинку. Но зато, если верить данным инсайдера, уже сейчас известно, что смартфон получит 8,01-дюймовый внешний и 6,45-дюймовый основной экраны, сообщает SlashGear. При этом основная камера получит 50 Мп модуль, а в основу смартфона ляжет процессор Kirin 9000. Ёмкость аккумулятора Huawei Mate X2 составит 4400 мАч, будет и поддержка быстрой проводной зарядки на 66 Вт.
Напомним, что первое поколение Huawei Mate X получило отличный от Samsung Galaxy Fold механизм открытия. Судя по последним данным, второе поколение китайского смартфона всё же «подсмотрит» у корейского аналога, как реализовывается процесс раскрытия.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Ferra.ru: последние новости
Перечислены случаи, когда нельзя заряжать смартфон Перечислены случаи, когда нельзя заряжать смартфон Из космоса сняли два редких природных явления Из космоса сняли два редких природных явления Удешевлённая версия флагманского Xiaomi Redmi K40 Pro получит неанонсированный чип Snapdragon 870 Удешевлённая версия флагманского Xiaomi Redmi K40 Pro получит неанонсированный чип Snapdragon 870
Комментарии 1
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
00:54
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
Шоу-бизнес
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
04:06
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
Политика
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
03:03
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение