Древнейшего светлячка отыскали в янтаре 

Куски окаменевшей ископаемой смолы продолжают преподносить учёным сюрпризы в виде новых открытий.

Мьянме учёные нашли самого старого из известных науке светлячков. Насекомое прекрасно сохранилось во фрагменте янтаря.

Фрагменты янтаря, в котором сохраняются насекомые, растения и даже фрагменты древних птиц и животных, учёные находят по всему миру постоянно. Но обнаружить янтарь с застывшим в смоле светлячком — удача для специалистов, поскольку у представителей этого семейства жуков мягкое тело, которое практически не сохраняется в таких камнях. Впрочем, случаются исключения.

В Юго-Восточной Азии группа учёных смогла найти янтарь, возраст которого оценивается примерно в 99 млн лет, внутри которого застряло насекомое. Детальное изучение находки, обнаруженной на севере Мьянмы, позволило найти светлячка, ставшего самым древним представителем своего рода из известных науке. В янтаре сохранилось насекомое целиком, включая характерную для светлячков прозрачную "вставку" на брюшке.

Международная группа учёных и Китая, Великобритании, Австралии и Чехии, описавшая свою находку в журнале Proceedings of the Royal Society B, обнаруженному насекомому дала название Cretophengodes azari, в котором первая часть (Cretophengodes) отсылает к телу современных жуков из семейства Phengodidae, с которым похожа находа, а вторая часть (azari) — дань уважения к палеонтологу Дани Азару из Ливана.

Реконструированное с помощью компьютера изображение Cretophengodes azari представлено на иллюстрации. Специалисты рассчитывают, что в других кусках янтаря из Мьянмы смогут найти самку Cretophengodes azari, что позволит учёным установить различия между особями. Но уже сейчас наука убедилась, что органы свечения у этих насекомых появились уже в самом начале самостоятельной эволюции светлячков — авторы работы полагают, что эту особенность взрослы насекомые переняли у личинок, которые свечением отпугивали хищников, а затем свечение превратилось в средство привлечение особей противоположного пола.

Напомним, ранее в янтаре нашли цветок возрастом 100 миллионов лет, сперматозоиды и даже таракан аналогичного возраста.