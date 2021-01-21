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Наклон оси Сатурна связали с его спутниками 

Мир24 39 минут назад
Наклон оси Сатурна связали с его спутниками
Фото: NASA
Ученые из Национального центра научных исследований и Сорбоннского университета (Франция) нашли причину наклона Сатурна. Исследование показало, что оно связано с его спутниками, сообщает Nature Astronomy.
Недавние наблюдения показали, что Титан и другие спутники постепенно удаляются от Сатурна гораздо быстрее, чем принято было считать. Ученые провели расчеты и пришли к выводу, что этот процесс влияет на наклон оси вращения газового гиганта. По мере удаления спутников планета наклоняется все больше и больше.
Авторы научной работы заключили, что в первые три миллиарда лет существования Сатурна его ось оставалась стабильной. Но примерно миллиард лет назад постепенная миграция спутников, а также гравитационное влияние Нептуна вызвали резонансное явление, которое продолжается и в наши дни. Ось Сатурна стала постепенно меняться, пока не достигла наклона 27 градусов.
Ранее ученые считали, что ось Сатурна достигла стабильности. Но на самом деле, как показали новые данные, она все еще находится в «переходном периоде». В течение следующих нескольких миллиардов лет ее наклон может увеличиться более чем в два раза.
Интересно, что похожий сценарий ожидает и Юпитер. Из-за миграции четырех крупнейших спутников и резонанса с орбитой Урана в течение следующих пяти миллиардов лет наклон оси Юпитера может увеличиться с 3 до более чем 30 градусов.
Ранее сообщалось, что на спутнике Сатурна Титане выявили уникальную молекулу. Она может быть предвестником жизни.
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Наука и техника , Франция
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