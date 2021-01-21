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Найдены останки древней морской ящерицы с акульими зубами 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Найдены останки древней морской ящерицы с акульими зубами
Фото: Francisco Hueichaleo, Keystone Press Agency, Globallookpress
Гигантские ящерицы населяли побережья Африки 66 миллионов лет назад. Речь идет о виде Xenodens calminechari, который относится к мозазаврам — семейству вымерших морских ящериц, являвшихся родственниками современных варанов.
Xenodens calminechari обитала во время позднего мелового периода в Марокко. Тогда эти территории были покрыты тропическим морем, пишет Daily Mail.
Особенностью древней ящерицы было строение челюсти, характерное для некоторых акул. Ножевидные зубы плотно прижимались друг к другу, образуя зазубренное лезвие. С помощью режущих зубов маленький проворный мозазавр разрезал рыбу пополам и серьезно травмировал более крупных животных.
По словам ведущего автора исследования из Центра эволюции Милнера при Университете Бата Ника Лонгрича, такое строение челюсти характерно для тихоокеанских полярных акул (вид Somniosus pacificus).

«Помню, как видел, на что способны эти хищники (Somniosus pacificus — прим. ред.), выгрызавшие огромные куски мяса из плоти палтусов и почти разрезавшие их пополам», — указал на соответствие Лонгрич.

Палеонтолог Нур-Эддин Джалил из Национального музея естественной истории в Париже подчеркнула, что мозазавр с акульими зубами стала новой адаптацией мозазавров и сравнила животное с фантастическим существом.
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Наука и техника , Марокко
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