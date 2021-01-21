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Ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок
Фото: РИА Новости
Ученые обнаружили новый способ проникновения коронавируса в легкие. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Research.
Китайские специалисты измерили уровни 22 белков в зараженных клетках органах пациентов в лабораторных условиях, и установили, каким образом вирус соединяется с рецепторами. Выяснилось, что экспрессия ACE2, считавшегося основными "воротами" коронавируса, оказалась низкой во всех клеточных линиях легких и трахеи, однако гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы.
Однако ученые выявили другой белок — рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL), избыток которого в тканях дыхательной системы способствовал проникновению SARS-CoV-2 внутрь клеток. Отмечается, что данный фермент отвечает за ряд физиологических процессов, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.
Благодаря полученным результатам исследователи пришли к выводу, что за счет отключения этих рецепторов они смогут существенно снизить концентрацию вируса в легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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