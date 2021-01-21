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Орбита МКС будет скорректирована на 1,25 км 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Орбиту МКС поднимут с помощью корабля «Прогресс МС-14»
Фото: РИА Новости
Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята с помощью двигателей корабля "Прогресс МС-14". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
В госкорпорации отметили, что в результате корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,25 км. Она составит 419,79 км над Землей. Двигатели проработают около 7 минут.
Операция необходима для старта пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадки "Союз МС-17". На "Союзе МС-17" на Землю отправятся космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.
"Союз МС-18" должен отправиться на МКС в апреле 2021 года. В состав экипажа войдут россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Ранее поступило сообщение о том, что на станции была отключена система получения кислорода "Электрон-ВМ". Однако затем в Роскосмосе опровергли данную информацию, назвав отключения плановыми.
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Наука и техника , Наука , Олег Новицкий , Сергей Корсаков , Кэтлин Рубинс , Сергей Рыжиков , Роскосмос , NASA
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