Орбиту МКС поднимут с помощью корабля «Прогресс МС-14»

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Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята с помощью двигателей корабля "Прогресс МС-14". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что в результате корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,25 км. Она составит 419,79 км над Землей. Двигатели проработают около 7 минут.

Кэтлин Рубинс. Операция необходима для старта пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадки "Союз МС-17". На "Союзе МС-17" на Землю отправятся космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА