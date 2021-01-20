На МКС восстановили работу системы получения кислорода

Работа российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая отказала в среду на Международной космической станции, восстановлена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"

"Согласно плану работ, сегодня была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно", — сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.

Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.