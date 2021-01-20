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На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода 

РИА Новости 59 минут назад
На МКС восстановили работу системы получения кислорода
Фото: Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Работа российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая отказала в среду на Международной космической станции, восстановлена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами об отказе "Электрона-ВМ".

"Согласно плану работ, сегодня была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно", — сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.
Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
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Наука и техника , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Сергей Рыжиков , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости
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