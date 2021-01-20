Ил-114-300 начали собирать по серийным технологиям 

Второй опытный экземпляр самолёта позволит отработать процессы для серийного выпуска лайнера.

Ил-114-300 активно движется к массовому производству — уже началась сборка второго экземпляра, который сделают уже по серийным технологиям.

Первый полёт первого серийного экземпляра нового российского самолёта Ил-114-300 состоялся 16 декабря с взлётно-посадочной полосы Лётно-исследовательского института (ЛИИ) имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском . Второй полёт лайнера состоялся в январе 2021 года, а кроме того в Луховицах началась сборка второго опытного образца регионального турбовинтового пассажирского самолёта уже по серийным технологиям.

"При разработке и производстве нового Ил-114-300 используются современные отечественные технологии, инновационные решения. Новая силовая установка, цифровой пилотажно-навигационный комплекс, новые системы и оборудование, большинство которых разработано специально для этого самолёта и впервые запускаются в производство. Планируется, что в соответствии с графиком работ второй опытный самолет присоединится к летным испытаниям в 2021 году", — приводит "Ростех" слова первого заместителя генерального директора ОАК, управляющего директора ПАО «Ил» Сергея Яркового.

Для выпуска Ил-114-300 будет применяться бесстапельная сборка, позволяющая добиться высокой точности за счёт того, что в корректировке положения агрегатов и составных элементов планера помогают цифровые технологии. Для лайнера крылья и хвостовое оперение делает воронежский авиазавод ВАСО , а окончательная сборка бортов ведётся на Луховицком авиационном заводе им. П. А. Воронина.

"Мы собираем второй опытный экземпляр самолёта, который получит обновлённый планер. Планируется, что машина присоединится к лётным испытаниям уже в этом году, что ускорит вывод Ил-114-300 на рынок. Кроме того, на втором опытном экземпляре отрабатываются технологии изготовления, которые позволят наладить серийный выпуск самолетов в кратчайшие сроки", — пояснил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

Напомним, созданный в 1980-90 годы региональный турбовинтовой самолёт Ил-114 в наши дни модернизируется с учетом требований ключевых региональных перевозчиков гражданской авиации. Ил-114-300 придёт на смену выходящим из эксплуатации Ан-24, а также ряду зарубежных аналогов. Самолёт создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования.