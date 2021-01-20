Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Ил-114-300 начали собирать по серийным технологиям 

Популярная механика 1 час назад
Ил-114-300 начали собирать по серийным технологиям
Фото: Объединённая авиастроительная корпорация
Второй опытный экземпляр самолёта позволит отработать процессы для серийного выпуска лайнера.
Ил-114-300 активно движется к массовому производству — уже началась сборка второго экземпляра, который сделают уже по серийным технологиям.
Первый полёт первого серийного экземпляра нового российского самолёта Ил-114-300 состоялся 16 декабря с взлётно-посадочной полосы Лётно-исследовательского института (ЛИИ) имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском. Второй полёт лайнера состоялся в январе 2021 года, а кроме того в Луховицах началась сборка второго опытного образца регионального турбовинтового пассажирского самолёта уже по серийным технологиям.

"При разработке и производстве нового Ил-114-300 используются современные отечественные технологии, инновационные решения. Новая силовая установка, цифровой пилотажно-навигационный комплекс, новые системы и оборудование, большинство которых разработано специально для этого самолёта и впервые запускаются в производство. Планируется, что в соответствии с графиком работ второй опытный самолет присоединится к летным испытаниям в 2021 году", — приводит "Ростех" слова первого заместителя генерального директора ОАК, управляющего директора ПАО «Ил» Сергея Яркового.

Для выпуска Ил-114-300 будет применяться бесстапельная сборка, позволяющая добиться высокой точности за счёт того, что в корректировке положения агрегатов и составных элементов планера помогают цифровые технологии. Для лайнера крылья и хвостовое оперение делает воронежский авиазавод ВАСО, а окончательная сборка бортов ведётся на Луховицком авиационном заводе им. П. А. Воронина.

"Мы собираем второй опытный экземпляр самолёта, который получит обновлённый планер. Планируется, что машина присоединится к лётным испытаниям уже в этом году, что ускорит вывод Ил-114-300 на рынок. Кроме того, на втором опытном экземпляре отрабатываются технологии изготовления, которые позволят наладить серийный выпуск самолетов в кратчайшие сроки", — пояснил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

Напомним, созданный в 1980-90 годы региональный турбовинтовой самолёт Ил-114 в наши дни модернизируется с учетом требований ключевых региональных перевозчиков гражданской авиации. Ил-114-300 придёт на смену выходящим из эксплуатации Ан-24, а также ряду зарубежных аналогов. Самолёт создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Популярная механика: последние новости
Россия подготовилась к поиску драгметаллов на Луне и Марсе Россия подготовилась к поиску драгметаллов на Луне и Марсе Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-ти кратным зумом Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-ти кратным зумом Ученые воссоздали внешность скифского «царя» и его наложницы Ученые воссоздали внешность скифского «царя» и его наложницы
Комментарии
Наука и техника , Олег Евтушенко , Ростех , Воронежский авиазавод , ОАК , Жуковский , Луховицы , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение