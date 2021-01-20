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Windows 10 сломали с помощью одной ссылки 

Lenta.ru 1 час назад
Windows 10 сломали с помощью одной ссылки
Фото: Richard Drew / AP
Обнаружена команда, которая может уничтожить Windows на любом компьютере. Об этом изданию Bleeping Computer рассказал специалист по безопасности Йонас Ликкегаард (Jonas Lykkegaard).
Ликкегаард нашел в системе команду, которая при ее выполнении обращается к определенному компоненту в ОС. С помощью нее можно обработать конкретную ссылку, минуя файловую систему Windows. При выполнения одной команды операционная система пытается подключиться к несуществующему устройству, в результате чего возникает сбой системы.
Специалисты рассказал, что в этом случае происходит появление «синего экран смерти» (Blue screen of death, BSoD), затем компьютер начинает перезагружаться. В определенных случаях система может выйти из строя, из-за чего потребуется ее восстановление.
Йонас Ликкегаард подчеркнул, что ошибка может быть использована для удаленного взлома компьютера. Также он заметил, что указанную команду может выполнить пользователь даже с низким уровнем привилегий. Журналисты Bleeping Computer подтвердили наличие неисправности, заметив, что ошибке подвержена Windows 10 1709 и более поздние версии ОС.
Издание обратилось в Microsoft за комментарием, компания подтвердила наличие уязвимости. «У нас есть обязательства перед клиентами по изучения выявленных проблем. Мы предоставим обновления для устройств, которых затронула проблема, в ближайшее время», — говорится в сообщении Microsoft.
Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали об ошибке в Windows, которая может уничтожить файловую систему встроенного накопителя. Найденная уязвимость может не только убить файловую систему жесткого диска, но и позволить хакерам провести атаку на компьютер.
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Наука и техника , Microsoft
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