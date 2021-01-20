На МКС отказала вторая российская система получения кислорода 

Российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" вышла из строя на борту Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
В среду космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о нештатном выключении одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на МКС. Позже "Роскосмос" пояснил, что это является особенностью работы системы и что ее включение планируется в ближайшее время.
Согласно переговорам, Рыжиков сообщил в ЦУП об отключении "Электрона-ВМ". На днях систему уже пытались включить, но она вскоре отказывала.
Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.
Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.