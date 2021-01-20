На МКС отказала вторая российская система получения кислорода 

Российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" вышла из строя на борту Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА

Согласно переговорам, Рыжиков сообщил в ЦУП об отключении "Электрона-ВМ". На днях систему уже пытались включить, но она вскоре отказывала.

Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.

Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.