Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм Только в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Google отключит сообщения на смартфонах Huawei 

Lenta.ru и ещё 2 18 часов назад
Google отключит сообщения на смартфонах Huawei
Фото: Jason Lee / Reuters
Google отключит функцию приема и передачи сообщений на некоторых Android-устройствах. Об этом сообщает издание XDA Developers.
Журналисты изучили код APK-приложения очередной версии Google Messages — популярного на смартфонах под управлением Android мессенджера. В бета-версии под номером 7.2.203 специалисты нашли упоминание функции отключения сообщений на устройствах.
Судя по описанию, данная опция отключит основной функционал несертифицированных смартфонов — тех аппаратов, которые по той или иной причине не получили сертификации для мобильных служб Google. Авторы предположили, что Google Messages перестанет работать на смартфонах производства Huawei, так как компания находится в санкционном списке США и не имеет права устанавливать на свои девайсы сервисы от Google.
По мнению экспертов, данная мера связана с развертыванием в приложении протокола сквозного шифрования RCS. Таким образом, Google намерена отключить несертифицированные смартфоны от сервиса, так как не может гарантировать, что данные аппараты не будут взломаны. Выход новой версии Google Messages состоится 31 марта.
Ранее стало известно, что компания Honor выйдет из-под санкций США и сможет устанавливать на свои устройства Google-сервисы. Это связано с тем, что предыдущий владелец бренда — ограниченная США компанией Huawei — избавился от своего актива. Первый телефон от Honor с Google Play должен быть представлен весной.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Последние новости
ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе Рядовой Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел сослуживцев Рядовой Шамсутдинов осужден на 24,5 года за расстрел сослуживцев Собянин отменил часть ограничений в Москве в связи со снижением заболеваемости Собянин отменил часть ограничений в Москве в связи со снижением заболеваемости
Комментарии
Наука и техника , Google , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Два смертника взорвались в центре Багдада
00:34
Два смертника взорвались в центре Багдада
Происшествия В мире
Полуголый блогер прокатился на капоте авто с шампанским
00:48
Полуголый блогер прокатился на капоте авто с шампанским
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
01:28
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
Армия
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
00:35
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
В мире
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
00:50
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение