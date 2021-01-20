Google отключит сообщения на смартфонах Huawei 

Google отключит функцию приема и передачи сообщений на некоторых Android-устройствах. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Журналисты изучили код APK-приложения очередной версии Google Messages — популярного на смартфонах под управлением Android мессенджера. В бета-версии под номером 7.2.203 специалисты нашли упоминание функции отключения сообщений на устройствах.

Судя по описанию, данная опция отключит основной функционал несертифицированных смартфонов — тех аппаратов, которые по той или иной причине не получили сертификации для мобильных служб Google. Авторы предположили, что Google Messages перестанет работать на смартфонах производства Huawei, так как компания находится в санкционном списке США и не имеет права устанавливать на свои девайсы сервисы от Google.

По мнению экспертов, данная мера связана с развертыванием в приложении протокола сквозного шифрования RCS. Таким образом, Google намерена отключить несертифицированные смартфоны от сервиса, так как не может гарантировать, что данные аппараты не будут взломаны. Выход новой версии Google Messages состоится 31 марта.