Ученые подсчитали ледниковые периоды на Красной планете

Планетарный геолог Джо Леви, доцент геологии Колгейтского университета, и его коллеги представили результаты анализа ледников Марса, который был проведен при помощи революционного для науки метода. Исследование помогло раскрыть давнюю тайну Красной планеты и впервые позволило подсчитать число ледниковых периодов на ней.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academies of Sciences (PNAS), а релиз о нем появился на сайте Университета Колгейта. О существовании ледников на Марсе известно давно. Существует множество снимков этих образований.