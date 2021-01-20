Древнейший прародитель морских звезд найден в горах Марокко 

Исследователи из Кембриджского университета при обследовании горного хребта Антиатлас в Марокко обнаружили окаменелость самого древнего существа, похожего на современную морскую звезду. Открытие проливает свет на историю происхождения этих животных.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters, а коротко о нем рассказывается на сайте Кембриджского университета. Сообщается, что найденный прародитель имеет общие черты как с морскими лилиями, так и с современными морскими звездами. Он является недостающим звеном для тех, кто изучает вопросы ранней эволюции этих существ.

Окаменелость находится в очень хорошем состоянии. Существо получило название Cantabrigiaster fezouataensis. Ученые отмечают, что это оно обладало причудливым внешним видом и было похоже на кружево. Возраст находки составляет примерно 480 миллионов лет.

По своим характеристикам окаменелость представляет собой гибрид морской звезды и морской лилии. Последнее — это не растение, а своеобразное фильтрующее животное, которое цепляется за дно при помощи цилиндрического "стержня". По мнению исследователей, они могут использовать новую находку в качестве шаблона для выяснения того, как целая группа морских существ эволюционировала от более простой формы до сложной, современной.

"Найти это недостающее звено было невероятно интересно, — говорит ведущий автор работы, доктор Аарон Хантер. — Если вы вернетесь в прошлое и погрузитесь в море в период Ордовикского биоразнообразия, то вы не узнаете ни одного из морских организмов, кроме морских звезд".

Эксперт отмечает, что современные морские звезды относятся к семейству животных с колючей кожей, называемых иглокожими. Они не имеют позвоночника, но при этом являются одной из групп животных, наиболее близких к позвоночным. Морские лилии, морские ежи и морские огурцы тоже относятся к семейству иглокожих.

Происхождение морских звезд на протяжении десятилетий оставалось загадкой для исследователей. Во многом еще и потому, что в их руки до сих пор не попадало столь хорошо сохранившегося окаменелого прародителя. Правда, уже установлено, что строение Cantabrigiaster fezouataensis примерно на 60 процентов отличается от строения современных морских звезд.