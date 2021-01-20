Rocket Lab запустила ракету Electron с немецким спутником 

Все новости на карте

Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила о запуске ракеты Electron и выведении на орбиту спутника связи немецкой космической компании OHB Group.

Twitter компании указывается, что 18-ый запуск ракет «прошел успешно, полезные грузы выведены на точную орбиту».

Запуск был осуществлен в среду в 07.26 по времени UTC (в 10.26 мск) со стартовой площадки Rocket Lab №1 на полуострове Махия в Новой Зеландии.

После запуска ракета-носитель Electron успешно вывела на орбиту спутник связи немецкой космической компании OHB Group.

Новозеландское космическое агентство поздравило компанию Rocket Lab с успешным запуском ракеты-носителя в Twitter : «Примите наши поздравления Rocket Lab с еще одним успешным запуском. Замечательный способ начать 2021 год».

Данный запуск довел общее количество выведенных Rocket Lab на орбиту спутников до 97, передает РИА «Новости»