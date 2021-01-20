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Rocket Lab запустила ракету Electron с немецким спутником 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Rocket Lab запустила ракету Electron с немецким спутником
Фото: РИА Новости
Американская частная космическая компания Rocket Lab сообщила о запуске ракеты Electron и выведении на орбиту спутника связи немецкой космической компании OHB Group.
В Twitter компании указывается, что 18-ый запуск ракет «прошел успешно, полезные грузы выведены на точную орбиту».
Запуск был осуществлен в среду в 07.26 по времени UTC (в 10.26 мск) со стартовой площадки Rocket Lab №1 на полуострове Махия в Новой Зеландии.
После запуска ракета-носитель Electron успешно вывела на орбиту спутник связи немецкой космической компании OHB Group.
Новозеландское космическое агентство поздравило компанию Rocket Lab с успешным запуском ракеты-носителя в Twitter: «Примите наши поздравления Rocket Lab с еще одним успешным запуском. Замечательный способ начать 2021 год».
Данный запуск довел общее количество выведенных Rocket Lab на орбиту спутников до 97, передает РИА «Новости».
В июне ракета компании Rocket Lab с группой спутников стартовала из Новой Зеландии, запуск откладывали из-за ситуации с коронавирусом.
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Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости , Новая Зеландия
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