Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

На МКС отключился российский кондиционер 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На МКС отключился российский кондиционер
Фото: Роскосмос
Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте Международной космической станции.

«В 9.20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха)», — передает РИА «Новости» слова Рыжикова специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.

В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как пояснил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища Ученый заявил о разгадке тайны лох-несского чудовища Ростех начал создание собственной системы электроснабжения для SSJ New Ростех начал создание собственной системы электроснабжения для SSJ New Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2» Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2»
Комментарии
Наука и техника , Сергей Рыжиков , ЦУП , РАН , NASA , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
00:15
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
Общество В мире
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
00:08
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
Происшествия
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
00:37
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
Происшествия
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение