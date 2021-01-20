На МКС отключился российский кондиционер 

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте Международной космической станции.
«В 9.20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха)», — передает РИА «Новости» слова Рыжикова специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.
В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как пояснил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.