На МКС отключился российский кондиционер 

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«В 9.20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха)», — передает РИА «Новости» слова Рыжикова специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.

В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.