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Роскосмос объяснил отключение кондиционера на МКС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Роскосмос объяснил отключение кондиционера на МКС
Фото: РИА Новости
Отключение системы кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции вызвано особенностями ее работы, кондиционер скоро вновь запустят, заявили в Роскосмосе.

«Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает», — передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга. Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) , что одна из двух систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на российском сегменте МКС отключилась.
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Наука и техника , Сергей Рыжиков , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости
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