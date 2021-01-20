Роскосмос объяснил отключение кондиционера на МКС 

«Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает», — передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.