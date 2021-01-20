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Москва

Apple создала новый метод идентификации личности 

Российская Газета 1 час назад
Apple создала новый метод идентификации личности
Фото: РИА Новости
Apple получила новый патент, который связан с биометрической системой аутентификации пользователей по лицу. Новое поколение сканера Face ID использует тепловую карту лица. Об этом сообщает портал Gizmochina.com.
Одним из главных недостатков существующей технологии является то, что дополнительные аксессуары вроде маски для лица могут осложнить процесс идентификации личности. В новой версии датчика будет использоваться уникальная тепловая "подпись" человека, что позволит владельцам смартфонов разблокировать гаджет в любой момент, не снимая маску.
Выход нового поколения iPhone ожидается осенью этого года.
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Наука и техника , Apple
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