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Россия создаст плавучие аэродромы в Арктике 

Российская Газета 1 час назад
Россия создаст плавучие аэродромы в Арктике
Фото: РИА Новости
Невское ПКБ приступило к разработке плавучего аэродрома для арктического региона.
Выполняются проработки архитектурно-конструктивных обликов плавучих аэродромов и островов, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ПКБ, посвященные 90-летию предприятия. Эти платформы могут применяться для обеспечения работы военной, спасательной и транспортной авиации в Арктике, выполнения других задач Министерства обороны, разработки новых газовых месторождений.
Плавучие аэродромы обеспечивают всепогодную работу авиации в условиях Заполярья, парируя продольную и поперечную качку платформы во время взлетов и посадок, отметили в ПКБ.
Невское проектно-конструкторское бюро — единственный в России разработчик авианесущих кораблей и тренажерных комплексов для них. Здесь были спроектированы советские авианесущие крейсера типов "Кондор", "Киев" и "Кречет", а также тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
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Наука и техника , Министерство обороны , Невское ПКБ , ИТАР-ТАСС
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