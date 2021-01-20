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Систему анализа поведения летчиков начали создавать в России 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Систему анализа поведения летчиков начали создавать в России
Фото: РИА Новости
Уникальную систему для контроля состояния пилотов гражданской авиации разрабатывают ученые Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) и факультета информационных технологий Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).
Результаты опубликованы в журнале «Экспериментальная психология».
По словам создателей, их система поможет в реальном времени анализировать поведение экипажа и предотвращать нештатные ситуации.
Из-за усложнения авиационной техники и увеличения психологической нагрузки на пилотов актуальной задачей сегодня становится разработка автоматизированных систем безопасности, контролирующих состояние экипажа в реальном времени, передает РИА «Новости».
Главной трудностью при создании таких систем является поиск математических моделей, связывающих параметры полета, характеристики летательного аппарата и психофизиологическое состояние экипажа. Коллектив исследователей из ГосНИИАС и МГППУ предложил уникальную модель взаимосвязи этих трех типов показателей, которая, по словам создателей, не имеет аналогов по точности и детальности анализа.

«Наша система построена на сравнении действий экипажа с различными типами фрагментов полетов и поведения пилотов из специализированной базы данных. Сегодня только наша модель позволяет учитывать при оценке качества пилотирования не просто нарушения отдельных летных нормативов, а всю совокупность данных о протекании полета, о состоянии воздушного судна и экипажа», — объяснил декан факультета «Информационные технологии» МГППУ Лев Куравский.

Оценка психофизиологического состояния пилота, включая стрессовые состояния, происходит за счет отслеживания траекторий движения глаз и других показателей глазодвигательной активности. Степень риска определяется при помощи вероятностных оценок, которые строятся с использованием многомерного статистического анализа и вейвлет-анализа. Ключевым элементом модели, по мнению авторов, являются три новые метрики, позволяющие сделать анализ пилотирования более эффективным.
При достаточной скорости вычислений анализ полетных данных может быть выполнен в реальном времени, отметили специалисты ГосНИИАС и МГППУ. В настоящее время, по их словам, система ориентирована на оценку квалификации пилотов при работе на современных авиационных тренажерах, но в перспективе ученые планируют адаптировать ее и для применения в реальных полетах.
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Наука и техника , РИА Новости
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