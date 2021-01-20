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В России пройдет Международный конгресс математиков 

Российская Газета и ещё 2 3 часа назад
В России пройдет Международный конгресс математиков
Фото: РИА Новости
Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного конгресса математиков.
Он пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году и станет логическим продолжением проводимых в России знаковых мероприятий Года науки и технологий. В 2021 году состоится Российский съезд математиков, призванный консолидировать математическое сообщество страны и подготовить участников к повестке предстоящего конгресса.
Россия во второй раз завоевала право на проведение этого статусного научного форума — впервые конгресс проходил в Москве в 1966 году. Ожидается, что в 2022 году на конгресс в Россию приедут более 5 000 математиков со всего мира. Вице-премьер дал поручение подготовить программу гостеприимства для участников.

"Конгресс — это престижная, знаковая международная площадка, которая объединяет ведущих математиков мира. На нем определяется на перспективу система координат, в которой будут развиваться школьное, вузовское образование и математика, как наука. Поддержка нашей заявки Международным математическим союзом говорит о признании заслуг российской математической школы. Наша задача организовать и провести конгресс на самом высоком уровне, подтвердив тем самым авторитет страны в мировом научном сообществе", — отметил Чернышенко.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в преддверии конгресса в 2022 году в ведущих вузах страны в течение нескольких месяцев будут проходить специальные метаматематические конференции, так называемые сателлитные мероприятия. Они состоятся во Владивостоке, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове на Дону. Он также отметил, что Российский съезд и Международный конгресс математиков будут организованы в рамках национального проекта "Наука".
На оргкомитете участники обозначили, что такие мероприятия, как Российский съезд и Международный конгресс математиков, а также сопутствующие им конференции, безусловно влияют и на достижение показателей национальных целей, которые определил президент.
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Наука и техника , Дмитрий Чернышенко , Москва , Санкт-Петербург
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