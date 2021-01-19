Смарт-часы научили выявлять COVID-19

Исследование Нью-Йоркского медицинского центра показало, что смарт-часы, обладающие определенными функциями, помогают фиксировать факт заражения COVID-19 на ранних стадиях. Однако некоторые эксперты выражают сомнения в правдоподобности такого заявления. Смогут ли носимые гаджеты помочь победить пандемию — разбиралась "Газета.Ru".

Во многих современных смарт-часах присутствуют функции мониторинга здоровья, например, трекеры сна или пульса. Некоторые актуальные модели могут измерять даже такие показатели, как уровень кислорода в крови.

Исследователи из медицинского комплекса Маунт Синай в Нью-Йорке обнаружили, что смарт-часы, в которые заложена функция непрерывного мониторинга сердечного ритма могут обнаруживать даже самые незначительные изменения в частоте сердцебиения носителя устройства, сообщает Forbes.

Эти изменения также могут сигнализировать о наличии коронавируса в организме на ранних стадиях, еще до того как проявятся какие-либо симптомы заболевания, и его можно будет обнаружить при тестировании.

В исследовании приняли участие более 300 работников Маунт Синай. Они использовали Apple Watch на протяжении полугода — с апреля по сентябрь 2020 года.

«Нашей целью являлось использование различных гаджетов для обнаружения инфекции до того, как человек поймет, что болен. Мы уже знали, что коронавирус сопровождается изменениями в сердечном ритме. Именно этот показатель и позволяет нам узнать о наличии вируса в организме человека», — заявил доцент медицинских наук колледжа Икан в Нью-Йорке Роб Хиртен.

Исследование показало, что сердечный ритм у здорового и зараженного человека отличаются. Коронавирус вызывает сильный воспалительный процесс, и когда организм начинает адаптироваться и бороться с заболеванием, частота сердечных сокращений начинает увеличиваться.

Ученые, которые приняли участие в эксперименте считают, что смарт-часы могут помочь носителю вируса COVID-19 обнаружить бессимптомное течение заболевания, что позволит ему своевременно уйти на самоизоляцию для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Одним из преимуществ таких устройств является постоянное ношение владельцем, из-за чего происходит постоянный сбор данных о его здоровье.

Однако у смарт-часов есть и значительный минус: устройства еще не могут информировать пользователей о наличии инфекции в организме. Руководитель департамента по развитию медицины медицинской компании BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала «Газете.Ru» о том, что умные часы и фитнес-браслеты действительно могут подсказать владельцу о наличии какого-либо заболевания, однако диагностировать коронавирус они неспособны.

«Что касается непосредственно диагностики коронавируса, то эти заявления голословны.

Характеристики сердечного ритма подскажут, что в организме что-то изменилось, однако, причину они не назовут.

Это может быть обусловлено множеством причин, в том числе, коронавирусом. Показания приборов могут послужить поводом сдать дополнительные анализы или самоизолироваться до получения диагноза, но не диагностировать заболевание самостоятельно», — говорит эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также отмечает, что смарт-часы действительно могут измерять показатели организма, однако, по мнению эксперта, ставить диагноз может только врач.

«Не только коронавирус может вызвать изменения сердцебиения, много заболеваний имеют схожие симптомы, включая грипп или болезни сердца. Поэтому говорить, что смарт-часы способны диагностировать коронавирус, не стоит. Скорее, это некое наблюдение, которое стоит исследовать, а еще маркетинговый ход для стимулирования продаж гаджетов», — объясняет эксперт.

Однако Деев также обратил внимание на то, что людям, которые регулярно пользуются такой техникой, часы и браслеты могут действительно помочь.