В Австралии обнаружили неизвестных науке хищников

Ученые из Музея Квинсленда обнаружили в Большом Австралийском заливе ранее неизвестные науке виды хищных губок, пресс-релиз исследования опубликован на научном портале Science Media Exchange

Новые организмы — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix — обитают в определенном районе Большого Австралийского залива на глубине свыше трех километров от поверхности воды. Губки относятся к многоклеточным животным, добывающим пищу путем фильтрации проточной морской воды, но хищные виды приспособились к охоте на других подводных обитателей, например, мелких ракообразных.

“Это просто показывает, как много наших глубоких океанов еще предстоит исследовать — эти конкретные губки совершенно уникальны тем, что они найдены только в этом конкретном районе Большого Австралийского залива — регионе, который был запланирован для глубоководной разведки нефти”, — сказал доктор Меррик Экинс, сотрудник Музея Квинсленда и ведущий австралийский эксперт по хищным морским губкам.

Он также уточнил, что новые виды были собраны в 2017 году.