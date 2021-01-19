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В глубинах океана у берегов Австралии нашли неизвестных науке хищников 

РИА Новости 1 час назад
В Австралии обнаружили неизвестных науке хищников
Фото: CC BY 2.0 / Damien Dempsey / Airlie Beach, Queensland
Ученые из Музея Квинсленда обнаружили в Большом Австралийском заливе ранее неизвестные науке виды хищных губок, пресс-релиз исследования опубликован на научном портале Science Media Exchange.
Новые организмы — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix — обитают в определенном районе Большого Австралийского залива на глубине свыше трех километров от поверхности воды. Губки относятся к многоклеточным животным, добывающим пищу путем фильтрации проточной морской воды, но хищные виды приспособились к охоте на других подводных обитателей, например, мелких ракообразных.
“Это просто показывает, как много наших глубоких океанов еще предстоит исследовать — эти конкретные губки совершенно уникальны тем, что они найдены только в этом конкретном районе Большого Австралийского залива — регионе, который был запланирован для глубоководной разведки нефти”, — сказал доктор Меррик Экинс, сотрудник Музея Квинсленда и ведущий австралийский эксперт по хищным морским губкам.
Он также уточнил, что новые виды были собраны в 2017 году.
Это первые хищные губки, встреченные в Южной Австралии, и они увеличивают общее число видов губок в стране до 25.
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Наука и техника , Австралия
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