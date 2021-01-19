Алек Болдуин покинул Twitter в ответ на травлю жены

Алек Болдуин сравнил социальную сеть Twitter с "вечеринкой, где все кричат" и попрощался со своими подписчиками. Такой поступок предположительно связан со скандалом, в центре которого оказалась его супруга Хилария Болдуин несколько недель назад.

Американский актер Алек Болдуин объявил о том, покидает социальную сеть Twitter. Предыдущий пост звезды датирован 18 января, в котором Болдуин привел цитату Мартина Лютера Кинга по случаю его дня рождения, который является государственным праздником в США

«Твиттер похож на вечеринку, где все кричат. Но это отнюдь не вечеринка. А теперь до свидания», — написал 62-летний артист в своем блоге.

Часть подписчиков знаменитости выразила сожаление об этом решение и попросила вернуться, когда он «успокоит свой ум», другие пользователи высказали мнение о том, что соцсеть это всего лишь инструмент и каждый сам делает выбор, «каким образом его использовать и на что обращать внимание». Отправляя в мир без Twitter, актеру желали здоровья, осознанности и добра.

Американская пресса связывает уход Болдуина из соцсети с волной критики, которой подверглась его 36-летняя жена Хилария Болдуин несколько недель назад. Подписчики инструкторши по йоге усомнились в ее испанском происхождении, о котором она не без гордости сообщала в различных интервью.

Нехитрое расследование пользователей соцсети показало, что это не совсем правда. Так, выяснилось, что супругу актера на самом зовут Хилари, а не Хилария, и она выросла в типичной американской семье в Бостоне. Следом в сети обратили внимание на видеоролики, на которых Болдуин то говорит на идеальном английском, то будто специально изображает испанский акцент (в одном из видео она даже забыла, как будет по-английски слово «огурец»).

Позже к обсуждению подключились одноклассники знаменитости, называвшие ее «полностью белой женщиной», подчеркивая также, что она никогда не говорила с испанским акцентом. Также выяснилось, что родители Хиларии всю жизнь проработали в США и только после выхода на пенсию в 2011 году они переехали на Майорку. При этом, согласно версии Хиларии, она переехала в Америку из Испании в 2003 году, чтобы поступить в Университет.

Большое количество негативных комментариев вынудило жену комика прояснить ситуацию. Она опубликовала в своем Instagram видео, в котором призналась, что результаты расследования пользователей интернета правдивы. В свое оправдание знаменитость отметила, что в ее крови намешано много национальностей.

«Да, я белая девушка. Давайте проясним: в Европе есть много белых людей, и моя семья как раз из таких. Во мне много кровей. Я выросла в двух культурах, так что все очень просто. Мне очень повезло, что я с детства говорю на двух разных языках и стараюсь привить это и своим детям. Это очень важно для меня, особенно в контексте того, что моя семья живет за границей.

Да, я действительно особый тип бостонца. Но я именно та, кем являюсь. Невозможно изменить свое происхождение, да я бы этого и не хотела. Я очень горжусь своими корнями», — сказала Болдуин, добавив, что из-за травли какое-то время она не будет писать в соцсетях.

Говоря о своем имени, мать пятерых детей подтвердила, что ее зовут Хилари, но в ее семье всегда было принято называть ее Хиларией. Она также подчеркнула, что не находит разницу в несколько букв настолько существенной.

Вскоре ситуацию прокомментировал сам Алек Болдуин. Актер опубликовал видеообращение, призвав подписчиков проверять всплывающую в сети и СМИ информацию, а также заявил о желании защитить искренне любимого им человека.