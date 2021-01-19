Китай представил поезд на магнитной подушке 

Китай представил прототип современного транспортного средства на магнитной подушке, который, по словам ее разработчиков, может обеспечить более дешевый и быстрый способ передвижения нового поколения, приближающийся по скорости к некоторым самолетам, сообщает South China Morning Post. Исследователи из юго-западного университета Цзяотун представили новый поезд в Чэнду.

Ультрасовременный прототип способен двигаться со скоростью 620 км / ч, но исследователи заявили, что они работают над увеличением скорости до 800 км / ч.

Конструкторы сообщили местным СМИ, что до того, как новая технология станет коммерчески рентабельной, еще есть проблемы, которые необходимо решить. По их оценке, этот процесс может занять еще шесть лет. Старший инженер исследовательской группы, сказал, что ориентировочная стоимость строительства новой линии на магнитной подвеске составит от 250 миллионов юаней (38,65 миллиона долларов США) до 300 миллионов юаней за километр по сравнению с 200 миллионами юаней за километр высокоскоростной железной дороги. Эта стоимость может снизиться, если линии на магнитной подушке пойдут в массовое производство. Более легкий вагон поезда также поможет сократить расходы на строительство мостов и туннелей для новых линий.

Еще одна проблема, над которой работают исследователи, это шум, который инженеры надеются уменьшить за счет улучшения аэродинамики.