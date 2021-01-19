— «Британский» штамм COVID-19 на 56 процентов более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр по контролю и профилактике заболеваний дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать, — заявила она.