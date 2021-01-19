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Москва

Биолог заявила, что «британский» штамм COVID-19 может стать основным в России 

Вечерняя Москва 16 минут назад
«Британский» штамм коронавируса к марту может стать самым распространенным в России. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— «Британский» штамм COVID-19 на 56 процентов более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр по контролю и профилактике заболеваний дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать, — заявила она.

Ученый отметила, что в случае с «британским» штаммом те контакты, которые ранее были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению. Новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей.
Баранова выразила надежду, что вакцинация населения сможет остановить процесс быстрого заражения все большего количества людей.
Она пояснила, что несмотря на то, что в России подтвержден только один случай «британского» штамма у пациента, который находится в изоляции, вряд ли в стране на самом деле только один зараженный, передает РИА Новости.
Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного. «Британский» штамм коронавируса обнаружили уже в 25 странах Европы.
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Наука и техника , Видео , РИА Новости
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