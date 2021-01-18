Морские водоросли помогают очищать море от пластика 

По данным нового исследования, водоросль посидония океанская (Posidonia oceanica), образуя в море целые луга, которые могут достигать 700 км в длину, является своеобразной ловушкой для пластика.

На лугах водоросли преобразуются в эгагропилы — агломераты натурального волокна шарообразной формы. Во время штормов эти шары выбрасывает из воды на берег, где в них запутываются волокна пластика, находящегося на пляжах. На побережье Майорки, где проходило исследование, большую часть пойманного пластика составил полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Ученые предполагают, что на килограмм очищающего растительного волокна приходится около 1470 микрочастиц пластиков. Годовой же улов шаров посидонии может составлять до 867 млн микрочастиц пластика.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что ученые призывают сохранить морские водоросли для борьбы с климатическим кризисом.