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Ученые воссоздали внешность скифского «царя» и его наложницы 

Популярная механика 2 часа назад
Ученые воссоздали внешность скифского «царя» и его наложницы
Фото: Elizaveta Veselovskaya, Ravil Galeev
Антропологи Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН смогли восстановить внешность скифского «царя» и его наложницы, которые жили во второй половине VII века до нашей эры.
Курган Аржан-2 был впервые обнаружен в 1997 году в Долине царей в Республике Тыва. Во время раскопок, которые проходили вплоть до 2003 года, ученые обнаружили уникальные артефакты, а также множество останков людей. Одни из них принадлежали вождю целого ряда племен и его супруге (археологи условно назвали этих людей «царь» и «царица»). Их одежда была украшена тысячами маленьких золотых фигурок животных, а у женщины были бирюзовые кольца, бусы, золотые значки, булавки и браслеты.
Ученые считают, что женщина и мужчина были супругами, но некоторые историки предполагают, что «царица» была вовсе не женой, а наложницей, которая принесла себя в жертву, чтобы сопровождать «царя» в загробной жизни.
К сожалению, несмотря на сохранность самого кургана, останки, в особенности череп мужчины, были повреждены. Поэтому когда ученые взялись за создание 3D-моделей «царя» и его наложницы им предстояло провести трудоемкие реставрационные работы. С большими трудностями ученые столкнулись при восстановлении лицевой части черепа мужчины. «К сожалению, сохранилось меньше половины лица, важные для реконструкции элементы черепа были утрачены. Поэтому восстановление заняло много времени: каждый недостающий элемент был восстановлен на основе существующих окружающих структур», — рассказывают антропологи.
После того, как реставрация была закончена, авторы проекта прибегли к лазерному сканированию для дальнейшей печати модели на 3D-принтере. Когда лица пары были готовы, специалисты приступили к созданию туловищ. Данная работа была проделана в рамках проекта Национального музея Республики Тыва «Скифское золото Долины царей Тувы».
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Наука и техника , РАН
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