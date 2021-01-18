Американская НКО потребовала от Apple удалить Telegram

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post.
Согласно этим данным, иск был подан в штате Калифорния. Организация утверждает, что руководство Telegram не стало принимать меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков у Конгресса США 6 января. Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.