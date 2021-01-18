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Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из магазина приложений Apple 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Американская НКО потребовала от Apple удалить Telegram
Фото: ТАСС
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post.
Согласно этим данным, иск был подан в штате Калифорния. Организация утверждает, что руководство Telegram не стало принимать меры в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка в преддверии беспорядков у Конгресса США 6 января. Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.
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Наука и техника , Интернет , Конгресс США , Apple , Google , США
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