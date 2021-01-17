Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

В России на заводе боеприпасов будут делать посуду из соломы 

Популярная механика и ещё 3 16 часов назад
В России на заводе боеприпасов будут делать посуду из соломы
Фото: The Detroit News
Производство экологически чистой посуды наладят на оборонном предприятии в Тульской области.
От боеприпасов к съедобной посуде планирует перейти одно из предприятий в Тульской области, где хотят наладить выпуск экопосуды из соломы и льна.
Научно-образовательный центр (НОЦ) "ТулаТех" к 2024 году намерен наладить в Тульской области производство экологически чистой биоразлагаемой посуды на основе льна и соломы. Выпускать такую посуду будет Алексинский химический комбинат, который специализируется на полимерных и композитных материалах двойного назначения, а также на предприятии делают боеприпасы, вооружение и их составные части.

"В рамках деятельности НОЦ есть четыре направления, в том числе экология и биотехнологии — "Экобиотех". Одним из проектов, которые реализуются по этому направлению, является организация на Алексинском химическом комбинате автоматизированного производства биоразлагаемых изделий из целлюлозосодержащего сырья. Будет использоваться древесное и растительное сырье — лён, солома. Алексинский химкомбинат — одно из ведущих оборонных предприятий региона, развивающих в рамках НОЦ линию диверсификации. Завершить работу над проектом выпуска биоразлагаемой посуды планируется в течение четырёх лет", — приводит ТАСС заявление министерства промышленности и науки Тульской области.

Напомним, осенью 2019 года появилась информация, что сотрудники Алтайского государственного университета совместно с учеными Алтайского государственного технического университета придумали съедобную посуду из зерна люпина. Выпуск таких тарелок планировала наладить компания, которая занимается разработкой технологий глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей. После переработки образуются отходы, которые можно использовать дальше — в том числе для биоразлагаемой съедобной посуды.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Популярная механика: последние новости
Из полимеров сделали катоды для литиевых аккумуляторов Из полимеров сделали катоды для литиевых аккумуляторов Ученые узнали причину исчезновения ужасных волков Ученые узнали причину исчезновения ужасных волков Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету с борта Boeing-747 Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету с борта Boeing-747
Комментарии
Наука и техника , Минпромторг , ИТАР-ТАСС , Тульская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздетый мужчина прокатился на сноуборде по улицам Москвы
00:54
Раздетый мужчина прокатился на сноуборде по улицам Москвы
Общество Новости Москвы
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
00:33
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
В мире США
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
00:57
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
Наука и техника
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
00:50
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
Армия
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
01:27
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
Наука и техника
Видео с занятий по армейской тактической стрельбе
00:40
Видео с занятий по армейской тактической стрельбе
Армия
Видео учений мотострелков в Северной Осетии
00:44
Видео учений мотострелков в Северной Осетии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение