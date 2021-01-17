В России на заводе боеприпасов будут делать посуду из соломы 

Производство экологически чистой посуды наладят на оборонном предприятии в Тульской области

От боеприпасов к съедобной посуде планирует перейти одно из предприятий в Тульской области, где хотят наладить выпуск экопосуды из соломы и льна.

Научно-образовательный центр (НОЦ) "ТулаТех" к 2024 году намерен наладить в Тульской области производство экологически чистой биоразлагаемой посуды на основе льна и соломы. Выпускать такую посуду будет Алексинский химический комбинат, который специализируется на полимерных и композитных материалах двойного назначения, а также на предприятии делают боеприпасы, вооружение и их составные части.

"В рамках деятельности НОЦ есть четыре направления, в том числе экология и биотехнологии — "Экобиотех". Одним из проектов, которые реализуются по этому направлению, является организация на Алексинском химическом комбинате автоматизированного производства биоразлагаемых изделий из целлюлозосодержащего сырья. Будет использоваться древесное и растительное сырье — лён, солома. Алексинский химкомбинат — одно из ведущих оборонных предприятий региона, развивающих в рамках НОЦ линию диверсификации. Завершить работу над проектом выпуска биоразлагаемой посуды планируется в течение четырёх лет", — приводит ТАСС заявление министерства промышленности и науки Тульской области.

Напомним, осенью 2019 года появилась информация, что сотрудники Алтайского государственного университета совместно с учеными Алтайского государственного технического университета придумали съедобную посуду из зерна люпина. Выпуск таких тарелок планировала наладить компания, которая занимается разработкой технологий глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей. После переработки образуются отходы, которые можно использовать дальше — в том числе для биоразлагаемой съедобной посуды.