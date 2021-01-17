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Способность «Спутника V» подавить пандемию отметили в Испании 

РИА Новости и ещё 2 22 минуты назад
Способность «Спутника V» подавить пандемию отметили в Испании
Фото: ТАСС
Россия создала вакцину «Спутник V» и показала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию коронавируса.
Такое мнение высказал публицист Федерико Куско в статье, опубликованной испанским изданием французской газеты Monde diplomatique.
Журналист считает, что Запад скептически и безразлично отнёсся к появлению российского препарата. Виной тому оказалось невежество относительно научной традиции в России.

Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы, — подчеркнул автор.

По мнению Куско, создание «Спутника V» явилось результатом целой исторической цепочки научных разработок в России. Поскольку на Западе годами отрицали достижения Москвы, то теперь там удивлены созданием в России лекарства.

В отличие от США и стран Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится, — отметил Куско.

Он предположил, что через 50 лет никто не вспомнит о подозрениях Запада в отношении «Спутника V», который в настоящее время распространяется по всему миру.
Ранее NEWS.ru сообщал, что национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил запрос о регистрации российской вакцины от коронавируса. РФПИ и компания Uniao Quimica хотели получить разрешение на экстренное применение «Спутника V». В Anvisa отметили, что запрос возвращён, поскольку не соответствует минимальным критериям.
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Наука и техника , В мире , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , Le Monde , Испания , Москва
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