Россия создала вакцину «Спутник V» и показала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию коронавируса.

Такое мнение высказал публицист Федерико Куско в статье, опубликованной испанским изданием французской газеты Monde diplomatique.

Журналист считает, что Запад скептически и безразлично отнёсся к появлению российского препарата. Виной тому оказалось невежество относительно научной традиции в России.

Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы, — подчеркнул автор.

По мнению Куско, создание «Спутника V» явилось результатом целой исторической цепочки научных разработок в России. Поскольку на Западе годами отрицали достижения Москвы, то теперь там удивлены созданием в России лекарства.

В отличие от США и стран Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится, — отметил Куско.

Он предположил, что через 50 лет никто не вспомнит о подозрениях Запада в отношении «Спутника V», который в настоящее время распространяется по всему миру.