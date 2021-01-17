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NASA провело испытания двигателей ракеты для полета к Луне 

Газета.Ru и ещё 4 41 минуту назад
NASA провело испытания двигателей ракеты для полета к Луне
Фото: Газета.Ru
В американском штате Миссисипи специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System, передает Fox News.
Отмечается, что четыре главных двигателя ступени проработали чуть более минуты в ходе испытания, рассчитанного на 8 минут.
В NASA сообщили, что программное обеспечение "действовало надлежащим образом", инициировав безопасное отключение двигателя. Что стало причиной безопасного отключения, не уточняется.
Лунная программа NASA под названием "Артемида" предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля "Орион".
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Наука и техника , NASA , Fox News
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