NASA провело испытания двигателей ракеты для полета к Луне 

В американском штате Миссисипи специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System, передает Fox News.
Отмечается, что четыре главных двигателя ступени проработали чуть более минуты в ходе испытания, рассчитанного на 8 минут.
В NASA сообщили, что программное обеспечение "действовало надлежащим образом", инициировав безопасное отключение двигателя. Что стало причиной безопасного отключения, не уточняется.
Лунная программа NASA под названием "Артемида" предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля "Орион".