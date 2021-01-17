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Москва

Вирусолог раскрыл особенность мутаций коронавируса 

News.ru 13 минут назад
Вирусолог объяснил особенности мутации коронавируса
Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press
Анатолий Альтштейн, вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, заявил, что при мутации патогенов существуют общие закономерности. По его словам, при эволюции коронавирус становится более заразным, но при этом менее смертоносным.

Нельзя сказать, что это происходит быстрыми темпами. Но мы ясно видим, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас, — подчеркнул Альтштейн в эфире радиостанции KP.RU.

Вирусолог считает, что на сокращение числа летальных исходов из-за COVID-19 повлияло и улучшение методов лечения. Однако данный фактор не объясняет столь серьёзные изменения в статистике.
Весной 2020 года в мире умирали из-за коронавируса в среднем более пяти процентов пациентов, сейчас этот показатель колеблется в районе двух процентов, подчеркнул Альтштейн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус в перспективе может измениться настолько, что иммунитет, который появляется у переболевших или в результате вакцинации, попросту перестанет действовать. При таком негативном варианте развития событий вакцины могут оказаться неэффективными, опасается профессор-вирусолог Александр Чепурнов.
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Наука и техника , Анатолий Альтштейн , Александр Чепурнов
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