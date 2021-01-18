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В Роскачестве рассказали, когда опасно заряжать смартфон 

Газета.Ru и ещё 17 1 час назад
В Роскачестве рассказали, когда опасно заряжать смартфон
Фото: Depositphotos
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко перечислил ситуации, в которых опасно заряжать смартфон. Об этом сообщает "Прайм".
Нельзя ставить устройство на зарядку, если его аккумулятор вздулся, а также в случаях, когда гаджет нагрелся после долгого нахождения под прямыми солнечными лучами или промок, отметил эксперт.
Кроме того, он назвал основные причины проблем с зарядкой смартфона. Так, быстрая потеря заряда может быть связана с каким-либо новым приложением. При этом возможны и проблемы с самим аккумулятором, например, его износ или повреждение.
К проблемам может привести также использование "неродного" зарядного устройства.
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Наука и техника , Гаджеты , Сергей Кузьменко
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