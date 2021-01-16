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Создан сайт, на котором можно «сделать» фотографии из космоса 

Ferra.ru 2 часа назад
Создан сайт для «создания» фотографий из космоса
Фото: Ferra.ru
Canon представила интерактивный сайт, на котором можно изучить спутник CE-SAT-1, оборудованный камерой 5D Mark III DSLR, и «сделать» фотографии из космоса. Нью-Йорк, Багамы или Дубай — выбирайте.
Издание Engadget уточняет, что это имитация фотосъёмки, то есть снимки были сделаны заранее. Тем не менее, пользователь может представить себя оператором камеры и «пощёлкать» различные локации. На каждом снимке, кстати, будут указаны местоположение и другие данные. Демонстрация даёт представление о возможностях спутника и разрешении его камеры.
Canon запустила аппарат размером с бочку с вином в июне 2017 года. Спутник находится на орбите высотой 600 километров и обеспечивает съёмку поверхности Земли с разрешением 91 см.
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Наука и техника , Дубай , Нью-Йорк , ОАЭ , США
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