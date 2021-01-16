Создан сайт для «создания» фотографий из космоса

Canon представила интерактивный сайт, на котором можно изучить спутник CE-SAT-1, оборудованный камерой 5D Mark III DSLR, и «сделать» фотографии из космоса. Нью-Йорк , Багамы или Дубай — выбирайте.

Издание Engadget уточняет , что это имитация фотосъёмки, то есть снимки были сделаны заранее. Тем не менее, пользователь может представить себя оператором камеры и «пощёлкать» различные локации. На каждом снимке, кстати, будут указаны местоположение и другие данные. Демонстрация даёт представление о возможностях спутника и разрешении его камеры.

Canon запустила аппарат размером с бочку с вином в июне 2017 года. Спутник находится на орбите высотой 600 километров и обеспечивает съёмку поверхности Земли с разрешением 91 см.