NASA обнаружило новую планету с редкой орбитой 

Орбитальный телескоп TESS, настроенный на поиск далёких экзопланет, обнаружил небольшое небесное тело с уникальной орбитой — в виде штопора. Другой особенностью планеты является наличие у него трёх солнц.

Об этом сообщает издание Science Alert. Отмечается, что в настоящее время астрономы с помощью нескольких наземных телескопов изучают странную звездную систему в звёздной системе KOI-5А, которая расположена в созвездии Лебедя на расстоянии 1800 световых лет от Земли.

Учёные предполагают, что соседняя звезда гравитационно ударила по планете во время её развития и исказила орбиту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из США, Мексики и Австралии предрекли Земле «ужасное будущее» к 2050 году. Они назвали три угрозы, которые в случае, если с ними не справится человечество, погубит планету. Это изменение климата, утрата биоразнообразия, перенаселение, которые надо решать в оперативном порядке.