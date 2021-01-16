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NASA обнаружило новую планету с редкой орбитой 

News.ru 6 минут назад
NASA обнаружило новую планету с редкой орбитой
Фото: ESA/Global Look Press
Орбитальный телескоп TESS, настроенный на поиск далёких экзопланет, обнаружил небольшое небесное тело с уникальной орбитой — в виде штопора. Другой особенностью планеты является наличие у него трёх солнц.
Об этом сообщает издание Science Alert. Отмечается, что в настоящее время астрономы с помощью нескольких наземных телескопов изучают странную звездную систему в звёздной системе KOI-5А, которая расположена в созвездии Лебедя на расстоянии 1800 световых лет от Земли.
Учёные предполагают, что соседняя звезда гравитационно ударила по планете во время её развития и исказила орбиту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из США, Мексики и Австралии предрекли Земле «ужасное будущее» к 2050 году. Они назвали три угрозы, которые в случае, если с ними не справится человечество, погубит планету. Это изменение климата, утрата биоразнообразия, перенаселение, которые надо решать в оперативном порядке.
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Наука и техника , NASA
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