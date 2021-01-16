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В США «британский» штамм коронавируса в марте станет основным 

Российская Газета и ещё 4 43 минуты назад
Предсказано распространение «британского» штамма COVID в США
Фото: ТАСС
Американские специалисты считают, что в марте этого года новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании, может стать наиболее распространенным на территории США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.
В 15 штатах зафиксировано уже 88 случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса. При этом есть доказательства, что данная разновидность распространяется быстрее, чем другие. Использованная американскими экспертами модель свидетельствует о том, что число людей, заразившихся данным штаммом, будет стремительно расти, а марте станет преобладающим, пишет ТАСС.
По оценке специалистов, это может создать "угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения". Также существует вероятность того, что вакцинировать потребуется большее число жителей США.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 23,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали свыше 391,6 тысячи человек. По этим показателям Соединенные Штаты являются лидерами в мире.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , США , Великобритания
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