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Москва

В NASA заявили о прекращении поиска второго места утечки в российском сегменте МКС 

ТК «Звезда» и ещё 1 44 минуты назад
Еще одну дыру в российском модуле МКС перестали искать
Фото: ТАСС
До середины февраля прекращен поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции. Об этом рассказала директор отдела по МКС в штаб-квартире NASA Робин Гатенс.
Она сообщила, что люк в протекающий отсек закрыт. Компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на грузовом корабле «Прогресс» в следующем месяце.

«До прибытия следующего «Прогресса» мы изолировали этот отсек и будем периодически наддувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня», — приводит РИА Новости слова Гатенс. говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что трещину в российском модуле «Звезда» на МКС, ставшую причиной утечки воздуха, окончательно заделают в феврале 2021 года. По словам Рогозина, это произойдет после доставки на станцию специального ремонтного комплекта на грузовом корабле «Прогресс». Запуск «Прогресс МС-16» к МКС планируется на 15 февраля 2021 года. Он будет осуществлен с космодрома Байконур.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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