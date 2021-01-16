Российские ученые выявили более 600 штаммов коронавируса

«Президентом страны с 18 января 2021 года объявлена массовая вакцинация. В Российской Федерации на сегодняшний день официально зарегистрировано две вакцины, это вакцина института Гамалея и института «Вектор». На подходе — вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», — заявила Голикова.