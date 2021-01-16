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Голикова: Российские ученые выявили более 600 штаммов коронавируса 

Мир24 48 минут назад
Российские ученые выявили более 600 штаммов коронавируса
Фото: ТАСС
Российские ученые выявили более 600 штаммов коронавируса. Об этом на совещании с ведущими вирусологами сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. На встрече обсуждали борьбу с коронавирусом, передает телеканал «МИР 24».

«Президентом страны с 18 января 2021 года объявлена массовая вакцинация. В Российской Федерации на сегодняшний день официально зарегистрировано две вакцины, это вакцина института Гамалея и института «Вектор». На подходе — вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», — заявила Голикова.

В России в этом году могут привить до 60% населения. Вакцинация должна защитить каждого в период подъема заболеваемости. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Известно, что после болезни иммунитет к коронавирусу может сохраняться до восьми месяцев, но начинает снижаться после третьего.
В России за минувшие сутки зафиксировано 24 715 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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Наука и техника , Анна Попова , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор
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