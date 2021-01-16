Российские ученые выявили более 600 штаммов коронавируса. Об этом на совещании с ведущими вирусологами сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. На встрече обсуждали борьбу с коронавирусом, передает телеканал «МИР 24».
«Президентом страны с 18 января 2021 года объявлена массовая вакцинация. В Российской Федерации на сегодняшний день официально зарегистрировано две вакцины, это вакцина института Гамалея и института «Вектор». На подходе — вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», — заявила Голикова.
В России в этом году могут привить до 60% населения. Вакцинация должна защитить каждого в период подъема заболеваемости. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Известно, что после болезни иммунитет к коронавирусу может сохраняться до восьми месяцев, но начинает снижаться после третьего.
В России за минувшие сутки зафиксировано 24 715 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.