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В России создан выявляющий COVID-19 за час тест 

RT на русском и ещё 4 46 минут назад
В России создан выявляющий COVID-19 за час тест
Фото: Reuters
Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут.

«Наш институт со специалистами других институтов разработал практически и опробовал тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза», — цитирует РИА Новости слова директора института Василия Акимкина на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Он добавил, что скоро на регистрацию будет направлена тест-система для выявления нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Британии.
Акимкин также уточнил, что российские специалисты подготовили набор праймеров и зондов в кратчайшие сроки, за время новогодних праздников.
Ранее стало известно, что Россия разработала более 200 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
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Наука и техника , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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