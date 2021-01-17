Уменьшение числа антител после COVID смогли объяснить

Человеческий организм — сложная система, имеющая многоуровневый механизм защиты от различных агрессивных факторов. Одних только видов иммунитета у человека несколько. Например, у человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, развивается приобретенный иммунитет — гуморальный. Но даже если со временем уровень антител к коронавирусу снижается, это еще не значит, что организм теряет защиту и вновь становится уязвимым перед инфекцией, считают специалисты.

Научные исследования в области человеческого иммунитета сейчас, во время пандемии коронавируса, продолжаются. Если первичного, врожденного иммунитета не хватило, чтобы успешно противостоять инфекции, и человек переболел COVID-19, то в дальнейшем на защиту организма встают другие его виды. Так, снижение уровня антител после перенесенного заболевания еще не означает, что организм не защищен, пояснили в Роспотребнадзоре

«Плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают», — заявили в ведомстве, комментируя ранее прозвучавшую информацию о длительности иммунитета к COVID-19.