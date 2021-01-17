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Москва

Уменьшение числа антител после коронавируса объяснили ученые 

Профиль и ещё 21 28 минут назад
Уменьшение числа антител после COVID смогли объяснить
Фото: ТАСС
Человеческий организм — сложная система, имеющая многоуровневый механизм защиты от различных агрессивных факторов. Одних только видов иммунитета у человека несколько. Например, у человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, развивается приобретенный иммунитет — гуморальный. Но даже если со временем уровень антител к коронавирусу снижается, это еще не значит, что организм теряет защиту и вновь становится уязвимым перед инфекцией, считают специалисты.
Научные исследования в области человеческого иммунитета сейчас, во время пандемии коронавируса, продолжаются. Если первичного, врожденного иммунитета не хватило, чтобы успешно противостоять инфекции, и человек переболел COVID-19, то в дальнейшем на защиту организма встают другие его виды. Так, снижение уровня антител после перенесенного заболевания еще не означает, что организм не защищен, пояснили в Роспотребнадзоре.

«Плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают», — заявили в ведомстве, комментируя ранее прозвучавшую информацию о длительности иммунитета к COVID-19.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами заявил, что согласно результатам предварительных исследований, иммунитет после COVID-19 сохраняется от трех до пяти месяцев, однако начинает снижаться уже после третьего. «После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить», — рассказал Акимкин.
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Наука и техника , Роспотребнадзор , Москва
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