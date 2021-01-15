В «Яндекс. Навигаторе» появился удмуртский язык 

"Как все получилось? Осенью Михаилу Хомичу (постпред главы Удмуртии при президенте РФ — прим. ТАСС) написал Александр Бикузин с предложением сделать мультиязычным один из навигаторов. Идея оказалась настолько простой и понятной, что ее реализация заняла чуть меньше трех месяцев, и вот сегодня удмуртский язык доступен для скачивания", — добавил Бречалов.