Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В «Яндекс. Навигаторе» появился удмуртский язык 

ТАСС 1 час назад
В «Яндекс. Навигаторе» появился удмуртский язык
Фото: РИА Новости
Приложение "Яндекс. Навигатор" впервые озвучили на удмуртском языке, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в Facebook.

"Обращение ко всем автолюбителям: сегодня, когда сядете за руль, — обновите приложение "Яндекс. Навигатор". Теперь среди привычных нам голосов Басты, Уткина, звезд российского шоу-бизнеса вы сможете услышать приятную слуху удмуртскую речь. Впервые в истории приложение использует язык народов России. Минутка гордости за республику", — написал Бречалов.

По его словам, навигатор заговорит голосами сотрудников Дома дружбы народов Августины Михайловой и Александра Бикузина. Автор идеи — программист, активист удмуртской молодежной организации "Куара" Григорий Григорьев.

"Как все получилось? Осенью Михаилу Хомичу (постпред главы Удмуртии при президенте РФ — прим. ТАСС) написал Александр Бикузин с предложением сделать мультиязычным один из навигаторов. Идея оказалась настолько простой и понятной, что ее реализация заняла чуть меньше трех месяцев, и вот сегодня удмуртский язык доступен для скачивания", — добавил Бречалов.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили ТАСС данную информацию.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
ТАСС: последние новости
В работе сервисов Google в США произошел сбой В работе сервисов Google в США произошел сбой Twitter восстановил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V" Twitter восстановил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V" Приближающийся к Земле астероид WU5 не несет угрозы Приближающийся к Земле астероид WU5 не несет угрозы
Комментарии
Наука и техника , Михаил Хомич , Александр Бречалов , Яндекс , ИТАР-ТАСС , Удмуртская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение