В «Яндекс. Навигаторе» появился удмуртский язык 

Приложение "Яндекс. Навигатор" впервые озвучили на удмуртском языке, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в Facebook.
"Обращение ко всем автолюбителям: сегодня, когда сядете за руль, — обновите приложение "Яндекс. Навигатор". Теперь среди привычных нам голосов Басты, Уткина, звезд российского шоу-бизнеса вы сможете услышать приятную слуху удмуртскую речь. Впервые в истории приложение использует язык народов России. Минутка гордости за республику", — написал Бречалов.
По его словам, навигатор заговорит голосами сотрудников Дома дружбы народов Августины Михайловой и Александра Бикузина. Автор идеи — программист, активист удмуртской молодежной организации "Куара" Григорий Григорьев.
"Как все получилось? Осенью Михаилу Хомичу (постпред главы Удмуртии при президенте РФ — прим. ТАСС) написал Александр Бикузин с предложением сделать мультиязычным один из навигаторов. Идея оказалась настолько простой и понятной, что ее реализация заняла чуть меньше трех месяцев, и вот сегодня удмуртский язык доступен для скачивания", — добавил Бречалов.
В пресс-службе "Яндекса" подтвердили ТАСС данную информацию.