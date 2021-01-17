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Российский многоразовый ракетный двигатель будет летать до 50 раз 

РИА Новости и ещё 1 34 минуты назад
Российский многоразовый ракетный двигатель будет летать до 50 раз
Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос
Российский многоразовый метановый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя "Амур-СПГ", сможет летать до 50 раз, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.

"Возможность не менее 10 использований серийного образца жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) в составе первой ступени ракеты-носителя (РН). Рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД в составе первой ступени РН до 25, 50 раз", — говорится в материалах.

В мае 2020 года "Роскосмос" заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 миллиарда рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169. Его планируется разработать на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.
Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".
С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.
Многоразовость — один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых космических ракет пока нет, но ведется их разработка. В США в настоящее время многоразовую ступень в своей ракете Falcon использует компания SpaceX. а также Blue Origin — в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.
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Наука и техника , Роскосмос , SpaceX , Китай , США
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