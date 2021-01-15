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Искусственный интеллект превзошёл человека в понимании речи 

Ferra.ru 4 часа назад
Искусственный интеллект превзошёл человека в понимании речи
Фото: Ferra.ru
Модель искусственного интеллекта (ИИ) Microsoft превзошла человека в тесте SuperGLUE на понимание естественного языка. Модель набрала 90,3 балла, а человек — 89,8.
Модель искусственного интеллекта Microsoft называется DeBERTa (Decoding-enhanced BERT with disentangled attention). Она проходила тест SuperGLUE, состоящий из восьми задач, пишет CNews. Эти задачи связаны с пониманием структуры текста, его контекста и причинно-следственных связей в нём.
Например, ИИ нужно было выбрать правильный ответ на вопрос «в чём причина этого?» по предложению «ребёнок стал невосприимчивым к болезни». Модели дали два варианта ответа: «он избежал контакта с болезнью» и «он получил вакцину от болезни». Человек без проблем выберет правильный ответ, но для ИИ это нетривиальная задача.
Сообщается, что высоких результатов для DeBERTa компания Microsoft достигла менее чем за два года.
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Наука и техника , Microsoft , CNews , Греция , Ия
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